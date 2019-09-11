البحرية الروسية تتسلم العام المقبل 4 غواصات ذرية حديثة

صرح مدير عام معمل "سيفماش" الروسي للسفن، ميخائيل بودنيتشينكو، أن البحرية الروسية تتسلم عام 2020 أربع غواصات نووية حديثة.

وأوضح نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن المقصود بالأمر بالدرجة الأولى هو الغواصة النووية للمهام الخاصة "بلغورود" من مشروع 09852 التي من شأنها أن تحمل طوربيدات نووية مسيرة من طراز بوسيدون". ويجري حاليا اختبار تلك الطوربيدات التي يفترض أن تنقل بشكل خفي إلى شاطئ العدو الافتراضي قنابل نووية قادرة على إثارة إعصار مدمر.

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ويسلم المعمل للبحرية الروسية العام المقبل كذلك غواصة "الأمير أوليغ" الذرية الاستراتيجية وهي غواصة ثانية من مشروع "بوريه - آ" يتزود بها أسطول الغواصات الذرية الروسية. أما الغواصة الأولى من هذا المشروع فهي "الأمير فلاديمير" وسيتم تسليمها للبحرية الروسية نهاية العام الجاري.

ومن مميزات هاتين الغواصتين تجهيزهما بصواريخ "بولافا" الاستراتيجية وصواريخ "كاليبر" المجنحة. أما العدد الإجمالي للصواريخ في مشروع "بوريه"الاستراتيجي في قوام البحرية الروسية فسيبلغ عام 2020 خمس غواصات.

وعلاوة على ذلك فإن البحرية الروسية تتسلم العام المقبل غواصتين ذريتين من مشروع "885 يسين –إم" وهما غواصتا "قازان" و"نوفوسيبيرسك" اللتان تزودان بعشرات الصواريخ من نوع " كاليبر" و "أونيكس".

المصدر: روسيسكايا غازيتا