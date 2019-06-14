استمرار الاختبار البحري لغواصة نووية روسية ضخمة

يتواصل الاختبار البحري لغواصة "الأمير فلاديمير"النووية الاستراتيجية الروسية من مشروع " بوريه - آ" في مصنع السفن بمدينة سيفيرودفينسك في بحر بارنتس الشمالي.

وقد نشرت شبكة الإنترنت صورة جديدة أكثر وضوحا للغواصة الروسية الضخمة التي يبلغ طولها 170 مترا ما سمح للخبراء بتقييم مواصفاتها الجديدة.

يذكر أن "الأمير فلاديمير" هي أول غواصة نووية روسية صنعت بناءً على مشروع "بوريه – آ" المطور. وطرأت على الغواصة الجديدة تعديلات طالت منظرها الخارجي الذي صار أكثر انسيابية وشكل قمرة القيادة ومواصفاتها القتالية .

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت بأن عدد صواريخ، "بوريه" الباليستية العاملة بالوقود الصلب سيزداد في الغواصة من 16 إلى عشرين صاروخا. لأن عددها لم يتغير وبقي كما هو في سابقاتها الاستراتيجية من مشروع "بوريه".

المصدر: روسيسكايا غازيتا