فيديو مذهل لهبوط "سو-57 "بمظلات مفتوحة من الجو

ظهر على شبكة الإنترنت فيديو مذهل لهبوط ناجح أدته مقاتلة "سو-57" الروسية للجيل الخامس في مطار جوكوفسكي حيث سيقام معرض "ماكس – 2019" الدولي للطيران والفضاء.

Необычная посадка Су-57 на аэродроме в Жуковском. Видео: Военный Осведомитель pic.twitter.com/uhwWhhQG1D — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) August 25, 2019

وأطلقت المقاتلة مظلات كابحة قبل أن تلمس عجلاتها مدرج المطار.

إقرأ المزيد

وافترض المحللون العسكريون أن الهبوط غير العادي هو جزء من العرض الجوي الذي تجري له بروفات قبل افتتاح معرض "ماكس – 2019" يوم 27 أغسطس الجاري.

يذكر أن طواقم طائرات "سو-57" تتدرب في أجواء ضواحي موسكو على عناصر التحليق الفردي والجماعي التي ستعرض في "ماكس- 2019".

أما فريق "فرسان روسيا" للطيران البهلواني فقد اختتم التحضيرات للعرض الجوي في مطار جوكوفسكي. ومن مستجدات العرض تحليق مقاتلة "سو- 30 إس إم" على ارتفاع 100 متر بسرعة دراجة نارية. ومن أجل أن تبقى الطائرة بوزن 24 طنا في الجو يرفع الطيار مقدمتها تحت زاوية 45 درجة، ثم يبدأ التحكم فيها بواسطة دفاتها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا