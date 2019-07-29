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روسيا تبدأ في الإنتاج المتتابع لمقاتلات الجيل الخامس "سو-57"

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روسيا تبدأ في الإنتاج المتتابع لمقاتلات الجيل الخامس
Sputnik
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أعلنت وسائل إعلام روسية بدء إنتاج أحدث مقاتلة روسية من الجيل الخامس "سو - 57" على نطاق واسع.

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وأعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، في وقت سابق، أن مصنع كومسومولسك على آمور، أصبح مستعدا بشكل تام لبدء الإنتاج المتسلسل لمقاتلات الجيل الخامس الروسية "سو-57".

وقال المسؤول العسكري الروسي في تصريح أدلى به في شهر مايو المنصرم: "شاهدنا اليوم استعداد المصنع لبدء الإنتاج المتسلسل، ونحن راضون تماما عما رأيناه ونأمل أن يتم تنفيذ جميع الخطط المحددة".

المصدر: "نوفوستي"

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