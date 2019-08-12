صحيفة أمريكية تحلل معلومات عن طائرة استراتيجية شبحية روسية جديدة

حاولت وسائل الإعلام الأمريكية تحليل مساعي وزارة الدفاع الروسية لتصميم قاذفة استراتيجية شبحية للجيل السادس.

أشارت صحيفة The National Interest الأمريكية إلى أن أول نموذج اختباري من الطائرة الاستراتيجية الشبحية للجيل السادس يتوقع أن ينتج عام 2021 أو عام 2022 ليقوم بأول تحليق له عام 2025. أما القوات الجوية والفضائية الروسية فستبدأ في تسلم مجموعات أولى من تلك الطائرات، حسب الصحيفة، بحلول عام 2025.

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ولفتت الصحيفة إلى أن القاذفة الجديدة تعد مشروعا جديدا ستطبق فيه تكنولوجيات جديدة مبدئيا. والمقصود بالأمر هو زيادة التخفي عن الرادارات إلى حد بعيد وتحسين إمكانات قيادة الطائرة والسرعة تحت الصوتية.

وستتزود القاذفة الجديدة حسب الصحيفة بصواريخ تطلق إلى مسافة 7 آلاف كيلومتر. وبمقدور تلك الصواريخ تحليل الأوضاع الجوية والرادارية أوتوماتيكيا وتغيير الأهداف التي ترصدها الطائرة أثناء التحليق وتعديل مسارها لتفادي الرادارات المعادية.

ولا تستبعد الصحيفة أن تتوزع مثل هذه الصواريخ ليس خارج الطائرة بل في قسم الأسلحة الداخلي.

كما استبعدت الصحيفة أن تحل القاذفة الشبحية الجديدة محل طائرتي "تو – 160" و"تو-22 إم 3" الاستراتيجيتين في قوام القوات الجوية الروسية لتطويرهما وتزويدهما بأسلحة حديثة، إذ أن الغاية منها التوغل العميق إلى داخل منظومة الدفاع الجوي المعادية في حال نشوب الحرب النووية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا