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لندن خائفة من غواصات شبحية روسية

العلوم والتكنولوجيا

لندن خائفة من غواصات شبحية روسية
Sputnik Aleksey Malgavko
غواصة "فيليكي نوفغورود"
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يخشى الخبراء العسكريون البريطانيون أن تعمل الغواصات الروسية الصامتة من الجيل الجديد في المياه الإقليمية البريطانية.

والمقصود بالأمر حسب صحيفة The Daily Telegraph  البريطانية هو الغواصات الروسية المطورة من مشروع "فارشافيانكا".

وقال مصدر للصحيفة في القوات المسلحة البريطانية إن الغواصات الروسية تزودت بمحركات ديزل كهربائية لا تطلق ضجيجا إلا ما ندر. ويمكن أن تشكل تلك الغواصات خطرا على أمن بريطانيا لأنها تتابع تحركات سفنها البحرية كلها في شمال الأطلسي. كما بمقدورها اختراق كوابل الإنترنت المارة في قاع البحر.

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وقال المصدر إن الروس أنفقوا منذ 15 عاما أموالا طائلة لتطوير غواصاتهم، ما أدى إلى ظهور الغواصات الشبحية المنتمية إلى صنف "كيلو".

وأعاد المصدر إلى الأذهان أن البحرية الروسية تسلمت 6 غواصات من هذا النوع ويتوقع أن تتسلم غواصتين شبحيتين قابلتين للمناورة السريعة من دفعة أخرى نهاية العام الجاري، وافترض أن إحدى تلك الغواصات كانت قد تجسست على السفن الحربية البريطانية بالقرب من سواحل المملكة المتحدة.

فيما كانت السفارة الروسية لدى لندن تعلن أكثر من مرة أن السياسيين البريطانيين يُفزعون سكان بلادهم بشبح روسي مزعوم من أجل زيادة الميزانية البريطانية، وذلك على خلفية الحملة الإعلامية المضادة لروسيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا  

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