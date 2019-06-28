صحيفة: غواصات إسرائيلية تتجسس في الخليج وبحر العرب على إيران

أفادت "الجريدة" الكويتية، بأن إسرائيل تنفذ عمليات تجسس على إيران برا وبحرا وجوا داخل أراضي الجمهورية الإسلامية وفي مناطق قريبة منها، وكذلك في الخليج وبحر العرب.

ونقلت الصحيفة اليوم الجمعة عن مصدر مطلع قوله، إن طائرات مسيرة لتل أبيب تصور مناطق حساسة داخل إيران، وتنطلق من مطارات مختلفة في المنطقة قريبة من أراضي الجمهورية الإسلامية، كما أن ثمة قطع من الغواصات الإسرائيلية تعمل في الخليج وبحر العرب، حيث تجمع معلومات وتنفذ عمليات تنصت على القوات الإيرانية.

ورفض المصدر التعليق على ما إذا كانت هذه القوات موجودة في المنطقة بمعرفة الدول الخليجية والولايات المتحدة وبالتنسيق معها.

وذكر المصدر أن طهران طورت قدراتها الصاروخية، وخاصة فيما يتعلق بمنظومات "إس-300"، ولذلك فإن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في تزويد مقاتلاتها "إف-15" و"إف-16" و"إف-35" بمنظومات تشويش على "إس-300" اختبرتها تل أبيب في سوريا.

وأفادت الصحيفة الكويتية، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من إسرائيل التزام الصمت إزاء التصعيد الحالي بين واشنطن وطهران وترك إدارة الأزمة للولايات المتحدة، كي لا يتحول النزاع إلى صراع إسرائيلي-إيراني،

ونقلت عن مصادر مختلفة قولها، إن التحضيرات التي تقوم بها إسرائيل والولايات المتحدة وبعض دول الخليج، تدل على أن الشرق الأوسط على وشك حدث عسكري.

المصدر: الجريدة الكويتية