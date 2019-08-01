الولايات المتحدة تكشف عن مخطط لصاروخ مثيل لـ"افانغارد" الروسي

أعدت شركة "رايثيون" Raytheon والوكالة الأمريكية للدراسات المستقبلية الواعدة مخططا تصميميا لصاروخ يشبه صاروخ "أفانغارد" الروسي فرط الصوتي، في إطار مشروع Tactical Boost Glide.

وجاء في بيان نشرته الشركة أن الصاروخ يحمل رأسا فرط صوتي، بسرعة تفوق سرعة 5 ماك (5 أضعاف سرعة الصوت)، وينفصل الرأس عن الصاروخ أثناء التحليق ليحوم نحو الهدف بسرعة فرط صوتية.

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وقال نائب رئيس شركة Raytheon، توماس باسينغ، إن "الشركة تدرك الحاجة الماسة التي يواجهها الجيش الأمريكي لهذا السلاح، لذلك تعمل الشركة بأسرع وتيرة ممكنة لتسليم الجيش الأمريكي هذه التكنولوجيا الحديثة".

وكانت شركة Raytheon قد وقعت العام الجاري مع وكالة الدراسات الواعدة اتفاقية بقيمة 63 مليون دولار لمواصلة العمل على تحقيق مشروع Tactical Boost Glide.

يذكر أن الولايات المتحدة لا تزال في مرحلة المخططات التصميمية والرسومات، فيما يتعلق بتصميم السلاح فرط الصوتي، ولم تبدأ مرحلة التنفيذ بعد. أما روسيا فقد شكلت أول فوج مزود بصواريخ "أفانغارد" فرط الصوتية، وبحوزته صاروخان من هذا النوع على أقل تقدير. وتعتزم أن تنشر بحلول عام 2026 فوجين يضم كل منهما 6 صواريخ.

المصدر: لايف رو