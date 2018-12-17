صواريخ أفانغارد الروسية فرط الصوتية تدخل المناوبة القتالية عام 2019

أعلن قائد قوات الصواريخ الروسية الإستراتيجية الجنرال سيرغي كاراكاييف، أن أنظمة صواريخ "أفانغارد" فرط الصوتية ستدخل المناوبة القتالية عام 2019.

وقال كاراكاييف في مقابلة أجرتها معه صحيفة "كراسنايا زفيزدا" (النجم الأحمر) إن "النماذج الأولى يخطط لوضعها في المناوبة القتالية في فوج الصواريخ دومباروفسكى العام المقبل".

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وشدد الجنرال على أن حداثة وتعقيدات التكنولوجيا الدقيقة لن تكون عائقا أمام وضع هذه المنظومة الصاروخية الفريدة بنجاح في المناوبة القتالية.

ولفت كاراكاييف إلى أنه مع دخول صواريخ "أفانغارد" الخدمة العسكرية، ستزداد القدرات القتالية لدى الجيش الروسي بشكل كبير، بحيث يمكن التغلب، بالمقام الأول، على نظام الدفاع الصاروخي وفي إصابة الأهداف الهامة بدقة.

وكشف الجنرال أن مجمع الصناعات العسكرية الروسي بدأ بالفعل في إنتاج عينات متسلسلة من صواريخ "أفانغارد" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بأضعاف.

وكان مصدر في مجمع الصناعات العسكرية الروسي قد أعلن في نهاية أكتوبر الماضي أن الموعد النهائي لوضع الفوج الرئيسي لصواريخ أفانغارد" في المناوبة القتالية سيكون نهاية عام 2019، وسيضم الفوج في البداية على الأقل مجمعين من هذا النظام الصاروخي الفريد، إلا أن عددها سيزداد لاحقا إلى ستة.

يذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين كان كشف لأول مرة عن صواريخ "أفانغارد" فرط الصوتية في رسالته إلى الجمعية الفدرالية (البرلمان) في 1 مارس الماضي، وفي وقت لاحق في 7 يونيو 2018 قال بوتين إن هذه المنظومة الصاروخية قيد الإنتاج بالفعل الآن، وإن بلاده تخطط لتزويد قواتها المسلحة بها في عام 2019.

المصدر: تاس