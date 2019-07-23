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ذكاء صناعي يحول صورتك الشخصية إلى "لوحة كلاسيكية"!

العلوم والتكنولوجيا

ذكاء صناعي يحول صورتك الشخصية إلى
Edu Carvalho /Pexels
صورة تعبيرية
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صمم فريق من المبرمجين في مختبر الذكاء الصناعي MIT-IBM Watson موقعا إلكترونيا جديدا يمكنه تحويل صورك الشخصية إلى لوحة فنية من عصر النهضة عبر إعادة تخيلها في صورة كلاسيكية.

ويستخدم موقع AIPortraits.com خوارزمية دُرّبت باستخدام 45 ألف صورة كلاسيكية مختلفة. وهناك عدد من الأنماط المضمنة في قاعدة البيانات، تغطي الفنانين من رامبرانت إلى تيتيان وفان غوخ، وتتيح تجسيد الوجه في الزيت أو بالألوان المائية أو بالحبر.

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وكشف موقع "فيرج" أن الخوارزمية لا تقوم بمجرد "الرسم" على وجهك بأسلوب جديد، حيث تستخدم ما يعرف باسم شبكة GAN لإنشاء ميزات جديدة من البداية.

وباستخدام "التعلم العميق"، قام الباحثون بتحميل اللوحات من عصر النهضة المبكرة إلى الفن المعاصر، للمساعدة في تدريب نماذج شبكة GAN.

وبدلا من استخدام الفلترة، يرسم الذكاء الاصطناعي صورة جديدة بالكامل، استنادا إلى الصورة التي يحمّلها المستخدم على الموقع.

ويقول الباحثون إن الخوارزمية "تعتمد على أسلوب عصر النهضة، وتسلط الضوء على نعومة الجبين". كما تعهدوا بعدم استخدام البيانات لأي غرض آخر، حيث يجري حذف أي صورة مرسلة "فورا" بعد الاستخدام، وفقا للمبرمجين.

المصدر: ديلي ميل

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