مطورو FaceApp يردون على الشائعات المنتشرة ضده

أصدرت شركة Wireless Lab المطورة لتطبيق FaceApp الشهير بيانا أوضحت فيه سياسة عمل تطبيقها للرد على الشائعات التي انتشرت ضده مؤخرا.

وفي البيان أوردت الشركة بضعة بنود أوضحت فيها آلية عمل تطبيقها وسياستها في الحفاظ على سرية بيانات المستخدمين، حيث قالت:

- FaceApp يعالج معظم الصور في السحابة الإلكترونية، وهناك تحمل الصور التي يختارها المستخدم فقط والتي يرغب بتعديلها، ولا ننقل أي صور أخرى من هاتف المستخدم إلى تلك السحابة.

- نحن نخزن الصورة التي يرغب المستخدم بتعديلها في سحابتنا الإلكترونية لفترة محددة فقط، كي لا يضطر المستخدم لتحميلها مرة أخرى في حال أراد تعديلها ثانية، وتلك الصور تحذف أوتوماتيكيا من السحابة بعد 48 ساعة من تاريخ تحميلها فيه.

- نقبل جميع الطلبات التي يتقدم بها المستخدمون لحذف صورهم من خوادمنا الإلكترونية، خدمة الدعم الإلكتروني لدينا مثقلة قليلا حاليا، لكن هذه الطلبات من أولوياتنا، ولمعالجة الطلب بسرعة نوصي مستخدمي تطبيقنا الإلكتروني باتباع الخطوات التالية: التوجه إلى حقل الإعدادات في التطبيق، ومن ثم الضغط على خيار الدعم الإلكتروني، ومن ثم إرسال طلب لمعاينة الطلب مرفق بعبارة (الخصوصية).

- جميع ميزات FaceApp تعمل دون أن يقوم المستخدم بتسجيل دخوله عبر بيانات خاصة كما هو الحال في بعض التطبيقات، ولذلك فإن 99% من المستخدمين لا يسجلون دخولهم بتلك الطريقة، بل يعدلون الصور عبر قائمة الإعدادات التي تظهر على شاشة الاستخدام مباشرة، ولهذا السبب فنحن لا نملك بيانات قد تحدد هوية المستخدم.

- نحن لا نبيع أو ننقل بيانات أو أصول المستخدمين لأي جهة ثالثة.

- وبالرغم من أن معظم فريق التطوير والبحث لدينا موجود في روسيا، فإن بيانات المستخدمين لا تنقل إلى جهة أخرى حتى في روسيا.

وأضافت الشركة في البيان "نريد أن نعلق على واحدة من أهم النقاط التي يجب على المستخدم معرفتها، نحن نحمل الصور التي يريد المستخدم معالجتها في خوادمنا من معرض الصور الخاص بجهازه فقط، وذلك بعد أن يسمح المستخدم بالوصول إلى تلك الصور تحديدا، ويمكن للمستخدمين التحقق من هذا الأمر.

وقال بيان صادر عن مركز "سكولكوفا" الروسي للابتكار والإبداع، المعروف بـ"وادي السيليكون الروسي"، والذي تتبع له شركة Wireless Lab: "ظهرت مؤخرا العديد من المواضيع والمواد الصحفية حول تطبيق FaceApp وشركة Wireless Lab التي تعمل في إطار مركزنا، نحن نعتبر اليوم أحد أهم المؤسسات المعنية بشؤون الابتكار والإبداع في العالم، ومنصتنا مفتوحة للمطورين الروس والأجانب، المؤسسة تجمع نحو ألفي شركة ناشئة للتطوير والابتكار، وأكثر من 100 مركز شريك للأبحاث، ولدينا شركاء مهمون كبوينغ Boeing وغيرها من الشركات الدولية الكبرى.. Wireless Lab هي أحد الشركاء في هذه المؤسسة، وياروسلاف غونتشاروف هو من أسسها وساهم بتطوير FaceApp، يمكننا أن نؤكد أن هذه الشركة ليست تابعة لشركة Skolkovo Ventures، ولا تتلقى أي منح أو دعم مالي، هذه الشركة تستخدم خوادم مؤسسة سكولكوفا، وكذلك برامج التسريع التابعة لنا التي تساعدها في مجال التسويق".

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق FaceApp أطلق قبل مدة، وأصبح من أشهر التطبيقات التي يستخدمها الملايين حول العالم لمعالجة صورهم والتحكم بملامحها لإظهار الشخص في الصورة أكبر أو أصغر سنا، لكن البعض تخوفوا من استغلال تلك الصور من قبل مطوري التطبيق، أو تسريبها لجهات ثالثة.

المصدر: RT