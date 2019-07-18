أمريكا تطور طائرات كهربائية ستغيّر عالم الطيران!

استعرضت شركة Eviation الأمريكية منذ مدة طائراتها الكهربائية الجديدة التي تأمل من خلالها إحداث نقلة نوعية في عالم الطيران المدني.

وأبرز ما يميز طائرة Alice الجديدة أنها تعمل بمحركات كهربائية لا تصدر أي انبعاثات أو غازات سامة مضرة بالبيئة، ومزودة ببطاريات متطورة تكفيها لتقطع مسافة تزيد عن 1000 كلم بالشحنة الواحدة، أي لمسافة تعتبر أكبر من المسافة الوسطية لنصف الرحلات الجوية في العالم، ما جعل الكثير من شركات الطيران العالمية تتهافت على تقديم طلبات لشرائها.

وزودت هذه الطائرة بقمرة فاخرة ذات 8 مقاعد مريحة للركاب، ومقعدين للطاقم، فيها أحدث الأنظمة الإلكترونية كالشاشات المخصصة لتصفح الإنترنت ومشاهدة الأفلام، وأنظمة تنقية الهواء، وأنظمة الشحن اللاسلكي للهواتف الموجودة بجانب كل راكب.

youtube/Aviation International

ويمكن لهذه الطائرات التحليق دون ضجيج بواسطة محركاتها المروحية المثبتة على جانبي الأجنحة، والطيران بسرعة 265 كلم/ساعة، والوصول إلى ارتفاع 14000 م.

المصدر: وكالات