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شاهد: الروس يبتكرون مظلة جديدة فائقة الدقة في الهبوط

العلوم والتكنولوجيا

شاهد: الروس يبتكرون مظلة جديدة فائقة الدقة في الهبوط
Vitaly Ankov
صورة أرشيفية
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قام مظليو المنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسي بتجربة مظلة "أرباليت" الحديثة.

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وتختلف المظلة الجديدة فائقة الدقة عن سابقاتها أولا بشكلها الذي أصبح مستطيلا مطولا خلافا للمظلة السابقة الدائرية الشكل.

ومن مميزات المظلة الجديدة الدقة في الهبوط التي لا تتوقف على شدة الريح وتختلف مترا أو مترين مهما كانت الرياح شديدة.

ومن مميزاتها الأخرى سهولة التحكم فيها الذي يشبه، حسب المظليين المشاركين في اختبار المظلة، قيادة السيارة. 

وقال أحد المظليين من القوات الخاصة الروسية: "إذا أردت الاستدارة إلى اليمين فعليك أن تشد الحبل الأيمن وإذا أردت اليسار فعليك أن تشد الحبل الأيسر.

المصدر: سلاح روسيا

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