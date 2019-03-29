بمشاركة مصر.. "حماة الصداقة" يجتمعون في روسيا

تجري العام الجاري التدريبات الثلاثية المشتركة "حماة الصداقة" لمظليي روسيا و بيلاروس ومصر في مقاطعة ريازان الروسية.

وقال نائب قائد سلاح المظليين الروسي لشؤون عمليات حفظ السلام وقوات الانتشار السريع الجماعية اللواء، ألكسندر فيازنيكوف، في حديث أدلى به للصحفيين: "سنُجري لأول مرة تدريبات ثلاثية لعسكريي روسيا وبيلاروس وجمهورية مصر العربية في مقاطعة ريازان الروسية، حيث سيتدرب المظليون على خوض أنواع مختلفة من العمليات الحربية". وأضاف أن التدريبات يتوقع أن تجري في الفترة ما بين نهاية أغسطس ومطلع سبتمبر المقبلين.

إقرأ المزيد

وعلى هامش المناورات الروسية البيلاروسية المشتركة التي تجري حاليا في مقاطعة أوليانوفسك الروسية، قال فيازنيكوف: "فيما يتعلق بالتدريبات الروسية البيلاروسية الحالية، فقد بدأت في 25 مارس الجاري، وتستمر لغاية 28 من هذا الشهر، وذلك على مستوى الكتائب، حيث أرسلت جمهورية بيلاروس إلى مقاطعة أوليانوفسك كتيبة مشاة واحدة.

ويشارك في التدريبات حسب اللواء 500 مظلي و100 قطعة من الآليات الحربية والخاصة و20 مروحية.

المصدر: تاس