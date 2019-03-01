انطلاق مناورات قوات الدفاع الجوي جنوبي روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن انطلاق مناورات عسكرية واسعة النطاق لقوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية.

وذكر المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية، العقيد فاديم أستافييف، أن المناورات ستجري في 30 ميدانا في مقاطعات روستوف وفولغوغراد وأستراخان وإقليمي ستافروبول وكراسنودار وجمهورية القرم وفي 5 جمهوريات شمالي القوقاز، بينها الشيشان وداغستان.

وبدأت التدريبات بمشاركة 3.5 ألف عسكري، وتستخدم وحدات الدفاع الجوي المشاركة في المناورات، أنظمة "تونغوسكا" و"شيلكا" و"إس 400 تريومف" و"تور أم" و"بوك أم 3" و"أوسا" و"ستريلا 10 أم".

وأكد أستافييف أنه بشكل عام ستشارك في المناورات 750 قطعة من المعدات العسكرية، بينها معدات قتالية ومعدات خاصة.

المصدر: نوفوستي