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ما هي الأهداف التي تدمرها منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية؟

العلوم والتكنولوجيا

ما هي الأهداف التي تدمرها منظومة
Sputnik
منظومة "إس-400" الصاروخية
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تسمح قدرة منظومة الصواريخ المضادة للأهداف الجوية "إس -400" بتدمير تسعة أنواع من الأهداف، سبعة منها أمريكية.

يمكن لمنظومة "إس-400" (تريومف)  من تدمير الطائرات الاستراتيجية (قاذفات القنابل الثقيلة وB-52 Stratofortress، وحاملة الصواريخ B-1 Lancer، و قاذفة قنابل متغيرة الأجنحة قاذفة مزدوجة F-111 Aardvark، وطائرة الحرب الإلكترونية EF-111A Raven من طراز Raven و deck EA-6 Prowler وطائرة الاستطلاع U-2 الاستراتيجية، والطائرات المقاتلة وطائرات الكشف عن محطات الرادار وصواريخ "توما هوك" المجنحة.

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كما يمكن لمنظومة "إس-400" تدمير صواريخ باليستية متوسطة المدى وصواريخ باليستية عملياتية-تكتيكية.

دخلت هذه المنظومة الخدمة الفعلية في الجيش الروسي عام 2007، حيث يمكنها إصابة أهداف أيروديناميكية مختلفة تطير بسرعة لا تزيد عن 4.8 كيلومتر في الثانية على مسافة 3-250 كيلومتر ارتفاعها عن سطح الأرض من 10 أمتار إلى 27 كيلومترا.

المصدر: لينتا. رو

 

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