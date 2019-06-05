"منتدى الجيش – 2019" يكشف عن روبوت مقاتل روسي جديد

يكشف "منتدى الجيش – 2019" العسكري التقني الدولي الذي يعقد نهاية يونيو الجاري في ضواحي موسكو عن روبوت "بالادين" المقاتل .

وتم تصنيعه في معهد "سيغنال" الروسي للتصاميم.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن موقع المشتريات الحكومية الروسية نشر معلومات تخص تأمين عرض الروبوت في المنتدى بمبلغ 80 مليون روبل ( 1.2 مليون دولار).

إقرأ المزيد

وأورد الموقع بعض التفاصيل التي تطال مواصفات الروبوت العسكري. وجاء فيها أن الروبوت نصب على منصة عربة المشاة القتالية "بي إم بي – 3".

ويتضمن الروبوت برجا غير مأهول يمكن التحكم فيه بواسطة لوحة متنقلة.

يذكر أن معهد سيغنال" (الإشارة) للتصاميم سبق له أن كشف عام 2015 عن روبوت "أودار" المقاتل الذي تم نصبه كذلك على منصة "بي إم بي – 3" .

وأعلن المعهد آنذاك أن "أودار" ( الضربة) هي عربة ذاتية القيادة تزودت بوحدة مقاتلة فيها مدفع سريع الرمي عيار 30 ملم ورشاش عيار 7.62 ملم ومنظومة "كورنيت" للصواريخ المضادة للدبابات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا