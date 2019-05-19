منتدى "الجيش – 2019" الروسي يكشف عن منظومة للدفاع الجوي تحل محل "إيغلا"

ستتاح لضيوف منتدى "الجيش – 2019" العسكري التقني فرصة للاطلاع على نسخة مطورة من منظومة "سوسنا" للصواريخ المضادة للجو.

وقال نائب رئيس شركة "الأنظمة الفائقة الدقة" الروسية، سيرغي ميخايلوف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن المنظومة الجديدة ستحصل على الجنزير، أي أنها ستتحول إلى منظومة مجنزرة. لكنه لم يستبعد أن تنصب المنظومة مستقبلا على منصة مدولبة أيضا.

وأعاد، ميخايلوف، إلى الأذهان أن النموذج الجديد لمنظومة "سوسنا" (الصنوبر) اجتاز بنجاح الاختبارات الحكومية وتجري الآن التحضيرات لتزويد وحدات الجيش الروسي بها.

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وقال إن "سوسنا" تتميز بمدى قياسي لتدمير الأهداف لهذا النوع من أسلحة الدفاع الجوي مقارنة بمثيلاتها الروسية والأجنبية ونظام التوجيه الليزري. وأضاف أن "سوسنا" ستحل في المستقبل محل منظومة "إيغلا" في الجيش الروسي".

وتتميز "سوسنا" حسب الخبير بفاعلية ودقة فائقتين، ورد سريع وقدرة عالية على البقاء في ميدان القتال. وتنفذ المنظومة كل عملياتها أوتوماتيكيا.

يذكر أن المنظومة تزودت بـ12 صاروخا من طراز "9 إم 340"، يبلغ مدى إطلاقها 10 كيلومترات وذلك على ارتفاع 5 كيلومترات. ويعد الصاروخ فائق الدقة لتزوده بنظام توجيه ليزري.

المصدر: روسيسكايا غازيتا