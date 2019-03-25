أردوغان: تركيا لن تتراجع ولن تستمع لما تقوله أمريكا بشأن مسألة شراء إس-400 من روسيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تتراجع عن شراء أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز إس-400 من روسيا ، على الرغم من اعتراضات الولايات المتحدة وتهديداتها بهذا الشأن.

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وقال أردوغان في مقابلة مع شبكة تلفزيون TGRT إن مسألة شراء أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز إس-400 من روسيا مسألة تخص أنقرة، على الرغم مما ستقوله الولايات المتحدة. وأضاف: "لن تكون هناك خطوات إلى الوراء في قضية إس-400، أما بالنسبة إلى صواريخ باتريوت، فإذا كانت الولايات المتحدة توفر لنا شروطا جيدة، فنحن منفتحون على شرائها".

وتسبب عقد تزويد روسيا لتركيا بنظام الدفاع الجوي إس-400، الموقّع في عام 2017، في احتكاك دبلوماسي بين أنقرة وواشنطن، إذ يطلب الأمريكيون ودول الناتو من الحلفاء الأتراك التخلي عن الأنظمة الروسية لصالح نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت. لكن السلطات التركية اتخذت موقفا حازما ولا تخطط للتخلي عن شراء إس-400، حتى ولو تعاقدت على شراء مجمعات الصواريخ الأمريكية من طراز باتريوت.

وينص العقد الموقع بين أنقرة وموسكو، على تسليم أربع بطاريات إس-400 مقابل 2.5 مليار دولار. وستدفع تركيا بنفسها جزءا من قيمة هذه الصفقة على أن يتم دفع الجزء الأخر منها بموجب قرض روسي.

ووفقا لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، سيبدأ تركيب بطاريات صواريخ إس-400 في أراضي بلاده في شهر أكتوبر من هذا العام.

المصدر: نوفوستي