وسائل إعلام صينية: صاروخ "سارمات" الروسي كابوس للولايات المتحدة

أشارت بوابة Sophu الإلكترونية الصينية إلى تفوق التكنولوجيات النووية المدنية والعسكرية الروسية على مثيلاتها الأمريكية.

وفي هذا السياق أبرزت البوابة صاروخ "سارمات" الروسي الواعد الذي تعجز أي درع صاروخية أمريكية، وإن كانت مستقبلية، عن مواجهته.

وقالت البوابة إن هذا الأمر يمكن أن يتسبب في العجز التكنولوجي والتقني الأمريكي في مجال الصواريخ الاستراتيجية حيث تجد أنظمة الدرع الصاروخية نفسها عاجزة عن التصدي للصاروخ الروسي القادر على اجتيازها بالتأكيد.

إقرأ المزيد

واستطردت البوابة قائلة إن كل المحاولات الأمريكية لتصنيع سلاح هجومي استراتيجي يضاهي صاروخ "سارمات" الروسي باءت بالفشل، ما يؤدي عاجلا أو آجلا إلى فقدان الولايات المتحدة لتفوقها في المجال النووي.

يذكر أن صاروخ "سارمات" (الشيطان - 2) الثقيل هو أحدث الصواريخ الروسية، ومن المقرر أن يحل محل صاروخ "فويفودا" (الشيطان) الاستراتيجي. ومن المخطط تسليح وحدات قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية به عام 2021.

ويستطيع الصاروخ حمل 16 رأسا نووية، تمثل كمية تكفي لتدمير مساحة دولة مثل فرنسا أو ولاية تكساس. ويمكن للصاروخ أن ينطلق بسرعة 7 كيلومترات في الثانية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا