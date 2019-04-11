 
مباشر

بوتين يعلن اجتياز صاروخ "سارمات" كافة الاختبارات بنجاح

أخبار روسيا

بوتين يعلن اجتياز صاروخ
Sputnik
اختبار صاروخ "سارمات"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpf6

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع مع القادة العسكريين والنواب العامّين أن صاروخ "سارمات" الثقيل العابر للقارات، اجتاز الاختبارات الأساسية وصار في المراحل الأخيرة قبل اعتماده.

وذكّر الرئيس بوتين "بالعمل المضني والممنهج الذي تم بذله في السنوات الأخيرة لتطوير الجيش الروسي بشكل متكامل، وتزويد القوات المسلحة بالأسلحة والمعدات الحربية المتقدمة والحديثة".

وقال صاروخ "أفانغارد" بمحركاته فرط الصوتية، سيعزز بشكل كبير من قدرات القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية وأضاف، أن "سارمات" يجتاز حاليا وبنجاح، آخر الاختبارات قبل دخوله الخدمة.

إقرأ المزيد
إطلاق تجريبي لصاروخ "سارمات"
روغوزين: صاروخ "سارمات"سيمزق أي دفاع صاروخي

وأكد الرئيس بوتين دخول صواريخ "كينجال" الخدمة بمحركاتها فرط الصوتية وقدرتها التدميرية العالية، واعتماد منظومات "بيريسفيت" الليزرية لاعتراض صواريخ العدو القارية وحرف أقماره الاصطناعية وطائراته المسيرة عن وجهتها وإسقاطها.

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سقطت على السيارات والمارة.. أعمدة كهرباء تتهاوى بفعل عاصفة قوية في الولايات المتحدة