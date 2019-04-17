القوات الخاصة الروسية تتسلم "الرشاش الخارق" الأقوى في العالم

أفاد ناطق باسم مكتب تصميم الأسلحة الرياضية، يوري أميلين، بأن القوات الخاصة الروسية بدأت تتسلم أقوى رشاش في العالم من طراز "شاك-12".

وقال الناطق إن رشاش "شاك-12" بعيار 12.7 ملم، تم تصميمه بطلب من جهاز أمن الدولة، ويمكن أن يتسع مخزنه لـ 10 أو 20 طلقة.

وبالإمكان مقارنة قوته بقدرة رشاش "دوشكا" المشهور إبان الحرب العالمية الثانية، إلا أن "شاك-12" أخف بكثير من "دوشكا"، حيث يزن نحو 5 كيلوغرامات. ويمكن أن يحمله جندي واحد دون صعوبة.

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ويخصص رشاش "شاك-12" بالدرجة الأولى لمكافحة الإرهابيين المختبئين وراء الجدران والذين يرتدون السترات المدرعة، لقدرته على اختراق الخرسانة والسترات المضادة للرصاص.

ويمكن أن يتزود الرشاش برصاصة تزن 33 غراما يمكن أن تطلق إلى مسافة 200 متر. وتستخدم تلك الذخيرة لإطلاق النار "الصامت" باستعمال كاتم صوت. كما يمكنه أن يستخدم رصاصة خارقة للدروع بوزن 18 غراما لإطلاق النار إلى مدى 300 متر.

كما أن هناك أيضا طلقة مزدوجة تحتوي على رصاصتين (17 غراما)، تستخدم لزيادة كثافة الرمي حيث تضمن رشقة تضم 20 طلقة 40 إصابة على مدى 100 متر.

يذكر أن صحيفة "The National interest" الأمريكية وصفت "شاك-12" بالرشاش الخارق (سوبر).

المصدر: سلاح روسيا