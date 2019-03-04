صحيفة أمريكية تصف رشاشا روسيا ثقيلا بـ "القاتل الحقيقي"

أطلقت صحيفة "The Natonal Interest" الأمريكية على رشاش "شاك-12" الروسي الثقيل عيار 12.7 ملم تسمية "القاتل الحقيقي".

وقالت الصحيفة إن عيار 12.7 الكبير الذي يستخدمه الرشاش مخصص بالدرجة الأولى لعمليات مكافحة الإرهاب في ظروف المدينة.

وأوضحت قائلة إن الإرهابيين قادرون بطرق مختلفة على التغلب على تأثير الإصابة بأعيرة نارية تقليدية، ما يمنح الجرحى منهم فرصة للاستمرار في إطلاق النيران وقتل الرهائن.

بينما تحل الذخائر الروسية عيار 12.7 ملم التي يتزود بها الرشاش تلك المشكلة، بفضل قتل الإرهابي على الفور عند إطلاق النار عليه. وبمقدور الرشاش أيضا إصابة الأهداف الواقعة وراء الجدران.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مدى العمل الفعال للرشاش يبلغ 100 متر فقط، ما يعد مدى غير كبير بالنسبة للقتال التقليدي، لكنه يكفي للمواجهات في ظروف المدينة. لذلك، يمكن اعتبار مدى العمل المنخفض للرشاش حسب الصحيفة إحدى خصائصه المميزة، لأنه يحد من إصابة السكان المسالمين.

وأشارت الصحيفة إلى تصميم مختلف أنواع الذخائر لرشاش "شاك-12". وعلى سبيل المثال، هناك ذخائر خارقة بمقدورها اختراق السترات المدرعة الواقية. أما الرصاص الذي يضاف إليه الألومينيوم، فيتميز بعدم ارتداده أثناء إطلاق النار.

فيما لفتت الصحيفة إلى الوزن الثقيل للرشاش، والذي يزيد عن 5 كيلوغرامات. بينما تزن بندقية "آ كا-12" الأوتوماتيكية 3.3 كيلوغرام فقط، لكن تصميم الماسورة القصيرة للرشاش يخلق ظروفا ملائمة لخوض القتال القريب في المدينة.

وترى الصحيفة أن الرشاش الثقيل الروسي الجديد سيستخدم بالدرجة الأولى لخوض عمليات مكافحة الإرهاب. وستستخدمه القوات الخاصة في روسيا وبلدان أخرى.

المصدر: روسيسكايا غازيتا