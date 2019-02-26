سيارات تصطف على هيئة "كلاشينكوف" عملاق! (صورة)

تجمعت عشرات السيارات واصطفت على هيئة رشاش "كلاشينكوف" الشهير، في عرض شعبي للاحتفال بالعيد الوطني الروسي، حماة الوطن، الذي يصادف 23 فبراير من كل عام.

واجتمعت زهاء 80 سيارة في مدينة إيجيفسك الروسية، الواقعة غرب جبال الأورال، لتشكيل هيئة رشاش "كلاشينكوف" عملاق من طراز "AK-47" الأسطوري، وذلك في الساعات الباكرة من صباح السبت 23 فبراير الجاري.

وقام درون بتصوير السيارات المشاركة من الجو، خلال إضاءتها لمصابيحها الأمامية التي انعكس نورها على الأرض الثلجية البيضاء وأظهر "البندقية العملاقة" بهيئة مضيئة وخلابة.

وفي حادثة مشابهة، قامت مجموعة أخرى من السائقين في مدينة تشاباييفسك، بتشكيل "البندقية" نفسها، احتفالا بقدوم عيد حماة الوطن، الحدث الوطني الذي يكرم رجال الجيش الروسي، والرجال بشكل عام.

وفي إطار ما سبق، أقدم السائقون على تشكيل "رشاشات AK-47"، تكريما وتقديرا لمخترعها الشهير، ميخائيل كلاشينكوف.

المصدر: RT