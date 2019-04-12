انطلاق الإنتاج الصناعي لمسدس "أوداف" الروسي الواعد (فيديو)

أعلن نائب مدير عام شركة "تسني توتش ماش" الروسية، ميخائيل ليفشونوف، أن مصممي مسدس" أوداف" الروسي الواعد حصلوا على ترخيص بإنتاجه على دفعات.

وأكد ليفشونوف توقيع بروتوكول بهذا الشأن، وقد أقرته وزارة الدفاع الروسية التي يجب أن تتخذ الآن قرارا بتزويد وحدات الجيش به، أو باستخدامه الاختباري في القوات المسلحة الروسية.

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وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن السلاح الخفيف الجديد، سيستخدم مواسير بديلة مختلفة، وأنه سيتزود بمخازن ذات سعة مختلفة، لكي يكون بمقدوره أن يرمي بطلقات عيار 9*21 ملم وعيار 9*19 ملم.

وبلغ طول المسدس 210 ملم، وعرضه 36 ملم، ووزنه بلا كاتم الصوت 800 غرام. ويمكن أن يتسع مخزنه لـ17 أو 18 طلقة، ومدى الرمي الدقيق 100 متر. والسلاح قادر على اختراق سترة مدرعة عن مدى 50 مترا.

ويتوقع أن تنتج 3 نماذج من المسدس، أولها للجيش وثانيها للوحدات الخاصة والثالث لأغراض مدنية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا