انطلاق مبيعات بندقية هوائية من تصنيع "كلاشينكوف"

أطلقت شركة "كلاشينكوف" الروسية مبيعات بندقية "بايكال إم بي-555 كا" الهوائية الجديدة، ومسدس"إم بي-657 بي إس بي" الهوائي.

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وقال ناطق باسم الشركة إن بندقية "بايكال إم بي-555 كا" تم تصميمها بناء على بندقية "إم بي-553 كا". وتختلف عن سابقتها بمبدأ العمل والفاعلية المطورة.

وزودت البندقية بمخزن جديد يستبعد سقوط الرصاصة منه، وماسورة فولاذية متينة وشعيرة على شكل دائرة وجهاز تسديد بصري مزدوج يمكن فكه، وقنينة هواء مضغوط يمكن فصلها سريعا عن البندقية لتزويدها بالهواء، ولوحة "بيكاتيني" تركب على الماسورة، وتسمح بتركيب أجهزة مساعدة إضافية. وبلغ سعر البندقية نحو 15 ألف روبل (نحو 250 دولارا).

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أما مسدس "إم بي-657 بي إس بي"، فإنه نموذج مطور لمسدس "إم بي-657" الغازي. وتلبي مواصفاته التقنية كل المتطلبات التي تطرحها قواعد الرماية الرياضية. ويتميز بخفة وزنه وجسمه المصنوع من البلاستيك والألومينيوم الخفيف، وماسورة فولاذية ضيقة عند المقدمة.

ويمكن استخدام البندقية والمسدس لأغراض الرياضة والتدريب.

المصدر: سلاح روسيا