مجلة أمريكية: "كلاشينكوف" الروسي الجديد هو رشاش القرن الـ 21!

اهتمت وسائل الإعلام الأمريكية برشاش "أر بي كا-16" (كلاشينكوف) الروسي الخفيف الجديد.

وعلى سبيل المقارنة، أشارت مجلة "Military Times" الأمريكية إلى أن رشاش "Stoner 63" الأمريكي الخفيف متعدد المهام، يسمح للجندي بتشكيل السلاح ليحصل على النموذج الأمثل الذي يلائم المهمة الموكلة إليه، مشيرة إلى أن هذا الرشاش لم يكن يتميز بأمانة فائقة.

وقالت المجلة إن رشاش "أر بي ك-16" الروسي الجديد هو رشاش القرن الـ 21. وتم تصميمه انطلاقا من المبدأ نفسه. ومن شأنه أن يحل في الجيش الروسي محل رشاش "أر بي كا - 74" الذي يتزود به الجيش منذ سبعينيات القرن الماضي.

إقرأ المزيد

وأضافت المجلة أن الغاية من "أر بي كا-16" هي منح الجندي الروسي فرصة لتحويله إلى بندقية آلية، أو إلى أي سلاح خفيف آخر وفقا للمهمة التي ينفذها.

ويزود "أر بي كا-16" بماسورتين: إحداهما بعيار 21.7 بوصة والأخرى بعيار 14.6 بوصة، يمكن استبدال كل منهما بالأخرى بسهولة.

ويسمح الرشاش المزود بماسورة طويلة بإطلاق النيران الأوتوماتيكية بسرعة 700 طلقة في الدقيقة. أما تركيب "لوحة بيكاتيني" فيه، فيحوله إلى سلاح للرمي من مسافات بعيدة.

وإذا اقتضى الأمر باستخدام الرشاش كبندقية آلية في القتال عن مسافات قريبة، فعلى الجندي تركيب ماسورة قصيرة. كما يمكن للجندي، حسب المجلة، تركيب ركائز بمختلف أنواعها وأخمص ينطوي ومختلف الأجهزة الإلكترونية.

ويستخدم الرشاش الجديد ذخائر عيار 5.45*39 ملم. ويمكن تزويده بمخازن تتسع لـ 30 أو 45 أو حتى 90 طلقة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا