الجيش الروسي يختبر رشاشا خفيفا جديدا

تسلمت كلية موسكو العسكرية رشاش "كلاشينكوف أر بي كا 16" الخفيف الجديد لاختباره ميدانيا.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن طلاب الكلية باشروا باختبار الرشاش في ميادين التدريب، حيث سيتم تقييم مواصفاته التقنية ودقة الرمي وبساطة استخدامه وصيانته.

وستقدم قيادة الكلية في ختام الاختبارات اقتراحاتها الخاصة بإدخال تعديلات في تصميمه.

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وصمم الرشاش الجديد عام 2016 في شركة "كلاشينكوف"، مع الأخذ بالحسبان خبرات النزاعات الحربية الأخيرة.

ويختلف الرشاش عن سابقه المصنوع عام 1974 بأخمصه المنطوي وإمكانية استبدال الماسورة، وسرعة الرمي التي بلغت 700 طلقة في الدقيقة. ويتسع مخزنه لـ96 طلقة، إضافة إلى إمكانية إطلاق النيران برشقات أو بطلقات منفردة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا