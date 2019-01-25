"كلاشينكوف" تبدأ العام الجاري الإنتاج الصناعي لرشاش "آكا-308"

تعتزم روسيا أن تبدأ العام الجاري الإنتاج الصناعي لرشاش جديد يستخدم طلقة الناتو عيار 7.68 *51 ملم.

وقالت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن مدير عام "كلاشينكوف"، فلاديمير دميترييف، إن اختبارات رشاش "آكا-308" قد انتهت.

وأكد المدير العام أن "آكا-308" لن يثير اهتمام الأجهزة الأمنية فحسب، بل واهتمام الصيادين لأن طلقته تعادل عيار طلقات الصيد الأساسية.

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وتم تصميم الرشاش الجديد على أساس رشاش "آكا-103" باستخدام بعض عناصر بندقية "آكا-12". ويتسع مخزنه لـ 20 طلقة وبلغ وزن الرشاش 4.3 كيلوغرام، وطوله 880-940 ملم، بما فيه طول الماسورة 415 ملم.

وتزود الرشاش بجهاز تسديد بصري مزدوج وأخمص ينطوي ويمكن ضبط طوله، فضلا عن حربة تركب في جسمه.

يذكر أن بعض وسائل الإعلام الأمريكية أشارت إلى احتمال الاهتمام بهذا السلاح الأمين والرخيص والمناسب لمقاييس الناتو من قبل المشترين الأجانب.

المصدر: نوفوستي