أول تجربة لإنزال سيارات "باغي" العسكرية من المروحيات في الجبال (فيديو)

شهدت جبال القوقاز في جمهورية قره تشاي شركيسيا الروسية إنزال سيارات "باغي" العسكرية المأهولة، من مروحيات "مي-8 أ إم تي شا" (ترميناتور) التابعة للقوات الخاصة الروسية.

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وقال ناطق باسم المنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسي إن أفراد القوات الخاصة التابعة للجيش الـ 49، استخدموا بعد هبوطهم على الأرض عربات "باغي" البرمائية الخفيفة، التي تتميز بقدرة فائقة على اجتياز المناطق الجبلية الوعرة.

وأوضح الناطق أن عربة "باغي" ( تشابورز) شيشانية الصنع تعد مركبة رباعية الدفع، مزودة بمحرك يولد قوة 320 حصانا، وبوسعها نقل 7 أفراد من المظليين بأسلحتهم.

يذكر أن تدريبات القوات الخاصة جرت في ميدان "كوبو باشي" التدريبي العسكري الواقع في الجبال على ارتفاع 1750 مترا فوق سطح البحر. وشارك في التدريبات ما يزيد عن 1.5 ألف فرد ونحو 250 قطعة من الآليات الحربية، بما في ذلك المروحيات الميدانية.

المصدر: سلاح روسيا