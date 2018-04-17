الشيشان.. اختبار عربات "الدب" العسكرية الخفيفة (فيديو)

خضعت دفعة من رباعيات الدفع العسكرية الخفيفة "تشابورز إم 3" من طراز "باغي" للاختبارات في مركز تدريب القوات الخاصة، في مدينة غودرمس بالشيشان.

وتم تصميم باغي "تشابورز إم 3" من قبل مركز التدريب الدولي للقوات الخاصة، بمشاركة مؤسسة "موتور سيورت" الهندسية الروسية.

وكان مركز التدريب قد اشترى دفعة أولى من رباعيات "باغي" لاختبارها.

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وتتلخص مميزات رباعية الدفع الجديدة في خفة تصميمها وقدرتها الفائقة على اجتياز الحواجز وتعدد المهام التي تنفذها.

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وتخصص سيارة "باغي" لنقل الأفراد والحمولة في المناطقة النائية الخالية من الطرق المعبدة. ويمكن تكييفها على أداء مختلف المهام العسكرية والمدنية.

يذكر أن تسمية السيارة "تشابورز" الشيشانية تعني "الدب" باللغة العربية.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف