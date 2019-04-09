الجيش الروسي يكشف عن شاحنة مدرعة بطاقم نسائي

نشر مستخدمون على شبكة الإنترنت صورا فوتوغرافية لبروفة الاستعراض العسكري الذي سيقام، في 9 مايو المقبل، في مدينة يكاترينبورغ الروسية بمناسبة عيد النصر على ألمانيا النازية.

وأظهرت الصور شاحنات صفراء اللون ضمن رتل من الآليات الحربية، مأهولة بأطقم من النساء، وتحمل مدافع مضادة للجو.

Блиндированные гантраки на базе "Урала" с женскими расчетами на репетиции парада Победы в Екатеринбурге. Фото https://t.co/g1mCv6LE3Tpic.twitter.com/vAPnSl0lkP — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 6 апреля 2019 г.

ونقل موقع "bmpd" عن أحد مستخدمي تويتر قوله إن تلك الشاحنات لا توجد فعليا في حوزة الجيش الروسي. وهناك شاحنتان من طراز "كاماز"، نصب في إحداهما مدفع "زو-23" المزدوج المضاد للطائرات.

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وتزودت الشاحنة الأخرى بمدفع "دوشكا" الثقيل الذي استخدمه الجيش السوفيتي إبان الحرب العالمية الثانية.

وزودت مقصورة الشاحنة بصفائح مدرعة للحماية، شأنها شأن محرك السيارة وزجاجها الأمامي.

وافترض مستخدمو الإنترنت الروس أن الغاية من عرض هاتين الشاحنتين هي عزم قيادة المنطقة العسكرية الوسطى للجيش الروسي، إطلاع أهالي مدينة يكاترينبورغ الروسية على كيفية تطبيق الخبرة السورية على الآليات الحربية التي تتوفر في حوزتها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا