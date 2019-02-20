روسيا تكشف في أبو ظبي عن مدافع هاون ذاتية الحركة

كشفت شركة "أورال فاغون زافود" الروسية لأول مرة، في معرض "أيدكس-2019" العسكري، عن أحدث منظوماتها المدفعية ذاتية الحركة، ومن بينها مدفعا هاون "فلوكس" و"دروك" ذاتيا الحركة.

وأشار المصممون إلى أن المدفعين قادران على تدمير الأهداف المحصنة البعيدة وتلك التي تبعد بضعة أمتار على حد سواء، وذلك دون أن يتعرضا عمليا لنيران العدو.

ونصب "فلوكس" ذاتي الحركة، عيار 120 ملم، على منصة شاحنة "أورال-4320" العسكرية المدرعة. أما مدفع هاون "دروك" ذاتي الحركة فنصب على منصة شاحنة "كاماز" مدرعة رباعية العجلات.

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وقال مدير عام معهد "بوريفيستنيك" الروسي للبحوث العلمية، غيورغي زنامينيخ، إن "نصب مدافع الهاون على منصات الشاحنات المدرعة المدولبة يعد حلا هندسيا جديدا بالنسبة للجيش الروسي، الذي كان يستخدم في وقت سابق مدافع الهاون المقطورة". ويزيد هذا الأمر إلى حد بعيد حسب زنامينيخ، من قدرة المدافع على التنقل واجتياز الحواجز.

وكشف عن مدفع "فلوكس" ذاتي الحركة لأول مرة في منتدى "الجيش-2016". ومن ميزات منظومة المدفعية هذه تزودها بمدفع شبه أوتوماتيكي قادر على إطلاق النار باستخدام كافة أنواع الألغام والقذائف، وكذلك تعدد الوظائف، ما يعني أن بالإمكان استخدامها كمدفع هاون ومدفع هوتزر.

وزودت المنظومة بأجهزة قادرة على مكافحة الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات وحتى التشويش عليها. وهناك سلاح إضافي في المنظومة، وهو رشاش عيار 7.62 ملم يوضع على سقف الشاحنة. وباستطاعة مدفعها إطلاق النيران إلى مدى يتراوح من 100 متر حتى 10 كيلومترات.

المكتب الصحفي لشركة "أورال فاغون زافود" الروسية

أما منظومة "دروك" ذاتية الحركة فتم تصميمها لدعم القوات الخاصة ووحدات المظليين. ويشكل مدفع عيار 82 ملم أساسها. ويمكن أن يطلق أفراد الطاقم النيران دون أن يخرجوا من قمرة قيادة شاحنة "كاماز" (تايفون-في دي في). ويمكن أن تتزود المنظومة بمدفع هاون آخر ورشاش ثقيل.

ويتراوح مدى عمل المنظومة بين 100 متر و6 كيلومترات، ويبلغ وزنها 14 طنا، فيما يمكنها الرمي بسرعة 12 طلقة في الدقيقة، ويضم طاقمها 4 أفراد، وتنقل 40 لغما.

المصدر: تاس