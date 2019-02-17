الإمارات.. صفقات بمليار دولار في معرض "آيدكس"

أعلنت الإمارات، أنها وقعت صفقات عسكرية قاربت قيمتها الـ 5 مليارات درهم (ما يعادل مليار و 300 مليون دولار)، مع 15 شركة عالمية و18 شركة محلية.

وأوضح المتحدث باسم معرض "آيدكس" للصناعات العسكرية، العميد ركن محمد خميس الحساني، أن الإمارات وقعت خلال اليوم الأول من فعاليات معرضي "آيدكس"، و"نافدكس" 2019.

وقال الحساني في مؤتمر صحفي إن "العقود المبرمة كانت مع شركة راثيون الأمريكية لشراء صواريخ مستحدثة على نظام الباتريوت لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي، وشركة جوينت ستوك الروسية لصيانة وشراء قطع غيار لنظام الدفاع الجوي من نوع بانتسر لمدة سنتين، وكذلك شراء صواريخ كورنيت من نوع EM150".

وأضاف: "العقود شملت شركات أوروبية ومحلية لتزويد القوات البرية والبحرية، وجهاز حماية المنشآت والسواحل بأحدث الأسلحة والمعدات العسكرية".

بدوره، أشار المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري "نافدكس"، العقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، إلى التعاقد مع شركات أجنبية ومحلية لشراء سفن متعددة المهمات لصالح القوات البحرية الإماراتية.

المصدر: الإمارات اليوم