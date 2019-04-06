فيديو لإطلاق الصواريخ الروسية المضادة للسفن في البحر الأسود

أفاد ناطق باسم أسطول البحر الأسود الروسي بأن سفن الأسطول أجرت تدريبات عسكرية في البحر الأسود، شهدت إطلاق صواريخ مضادة للسفن.

وشاركت في التدريبات سفينتا الصواريخ "إيفانوفيتس" و"أر-60"، اللتان أطلقتا صواريخ "موسكيت" إلى أهداف تدريبية تبعد عنهما مسافة 30 ميلا بحريا وتحاكي السفن الحربية.

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وقال الناطق إن الصواريخ دمرت الأهداف التدريبية التي حاكت مجموعة سفن حربية لعدو افتراضي. وكانت منطقة إطلاق الصواريخ مغلقة أمام الملاحة المدنية.

أما قناة "زفيزدا" الروسية، فنشرت فيديو أظهر إعداد الصواريخ وإطلاقها.

يذكر أن صاروخ "موسكيت" الروسي يبلغ مدى عمله 120 كيلومترا. ويصعد بعد إطلاقه إلى ارتفاع 100 متر، ثم ينزل حتى ارتفاع 20 مترا ليطير نحو الهدف. وعند اقترابه من الهدف، ينخفض ارتفاعه حتى 7 أمتار.

وبمقدور صاروخ "موسكيت" المضاد للسفن تدمير سفينة متوسطة الحجم أو حتى بحجم طراد.

المصدر: روسيسكايا غازيتا