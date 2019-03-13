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إطلاق صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي من فرقاطة روسية

العلوم والتكنولوجيا

إطلاق صاروخ
وزارة الدفاع الروسية
إطلاق صاروخ من فرقاطة روسية
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صرح مصدر في مجمع الصناعات الحربية الروسية في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية بأن صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي الروسي، سيطلق مع نهاية العام الجاري.

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وأوضح المصدر أن اختبار صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي سيتحقق من فرقاطة "الأميرال غورشكوف" الروسية الحاملة للصواريخ، والتي تدخل تشكيلة الأسطول الشمالي الروسي، مع العلم أن الاختبارات السابقة للصاروخ أجريت قبل ذلك من منصات ساحلية فقط.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في رسالته الموجهة إلى الجمعية الفدرالية الروسية، يوم 20 فبراير الماضي، أن صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي الروسي الجديد يحلق بسرعة 9 ماخ (تفوق 9 أضعاف سرعة الصوت) إلى مدى أكثر من ألف كيلومتر. وستتزود به السفن والغواصات الروسية المستقبلية، بما فيها تلك التي لا تزال قيد البناء.

أما اللواء البحري الروسي المتقاعد، د. فسيفولود خميروف، فقال إن تلك الصواريخ قادرة على تدمير الأهداف التي تبعد عنها 500 كيلومتر خلال 5 دقائق.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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