طراد "الأميرال ناخيموف" يتزود بأقوى الأسلحة الروسية

صرح رئيس شركة السفن الموحدة، أليكسي رحمانوف، بأن طراد "الأميرال ناخيموف" النووي الثقيل سيزود بأحدث وأقوى أسلحة الجيش الروسي.

وقال رحمانوف مجيبا عن تساؤل احتمال تزويد الطراد بصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية المضادة للسفن: "هذا الأمر يتوقف على قيادة البحرية الروسية. وإذا قضى بذلك الطلب التقني الذي ستقدمه، فيمكن أن يتزود الطراد بها".

إقرأ المزيد

وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، قد تحدث في وقت سابق إلى الصحفيين عن إمكانات جديدة سيكتسبها طراد "الأميرال ناخيموف" بعد انتهاء عملية تحديثه وتطويره. وقال إن منصات عمودية متعددة المهام ستنصب على متنه. ويمكن أن تطلق من تلك المنصات صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" فوق الصوتية و"تسيركون" فرط الصوتية على حد سواء.

يذكر أن طراد "الأميرال ناخيموف" النووي الثقيل لا يزال قيد التحديث والتطوير في مصنع "سيفماش" للسفن. ويخطط لتسليمه إلى البحرية الروسية عام 2022.

المصدر: روسيسكايا غازيتا