تحديث طراد "الأميرال ناخيموف" الروسي يمنحه قدرات عسكرية فائقة

صرح وزير الصناعة والتجارة الروسي، سيرغي مانتوروف، بأن طراد "الأميرال ناخيموف" النووي الروسي سيتزود بمنصات جديدة بمقدورها إطلاق أنواع مختلفة من الصواريخ.

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وقال، مانتوروف، في حديث أدلى به لوكالة "إنترفاكس" الروسية، إن عملية تحديث الطراد تجري على قدم وساق.

وأوضح أن المنصات العمودية التي تنصب في السفينة قادرة على إطلاق صواريخ "كاليبر" و"براموس" و"أونيكس" و"تسيركون".

وينتمي الطراد النووي الثقيل "الأميرال ناخيموف" إلى مشروع "أورلان"، وبني عام 1988. وتبلغ إزاحته 24300 طن، وطاقمه 727 فردا. ويمكنه حمل أسلحة مدفعية وصواريخ مضادة للغواصات والطائرات و3 مروحيات "كا-27 بي إل".

المصدر: روسيسكيا غازيتا