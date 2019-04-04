نشر صورة لمدرعة روسية جديدة في سوريا

نشر مستخدمون على الإنترنت صورة فوتوغرافية لعربة "باترول" (الدورية) المدرعة الروسية الجديدة، التي تساعد العسكريين الروس في أداء مهام الدوريات في سوريا.

وتسلمت وحدات الحرس الوطني الروسي، نهاية نوفمبر عام 2017، عشر عربات من هذا النوع، صممتها وأنتجتها شركة "أستايس" الروسية من مدينة نابيريجني تشيلني بجمهورية تترستان الروسية.

Бронеавтомобиль «Патруль» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Сирии. Фото Военный Осведомитель / https://t.co/AkqYQpIM2Rpic.twitter.com/z7GDvdUSwP — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 3 апреля 2019 г.

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وكشف عن العربة لأول مرة في معرض "Interpolitex 2014" الروسي لآليات الأمن. وتزودت العربة أولا بمحرك "Cummins ISBe 6.7-250" أمريكي الصنع. ثم اتخذ قرار بالتخلي عنه والانتقال إلى محرك ديزل روسي يولد قوة 260 حصانا.

وجسم العربة عبارة عن كبسولة حديدية تضمن الحماية من الدرجة الخامسة حسب المقاييس الروسية، حيث يمكن أن تحمي أفراد العربة وأجهزتها من الرصاص وانفجار عبوة ناسفة بقوة كيلوغرامين من مادة "التروتيل".

ويبلغ وزن العربة 13.5 طن، وسرعتها القصوى 100 كيلومتر في الساعة.

وتتسع العربة لـ 10 أفراد، وحتى 1500 كيلوغرام من الحمولة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا