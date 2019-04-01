اختتام اختبار منظومة "إس-350" الروسية الواعدة للدفاع الجوي

شهد ميدان "أشالوك" التدريبي في مقاطعة "أستراخان" الروسية، المرحلة الختامية لاختبار منظومة "إس-350" (فيتياز) متوسطة وقصيرة المدى للصواريخ المضادة للجو.

وقال ناطق باسم قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الروسي، إن منظومة "فيتياز" مخصصة لتدمير الصواريخ المجنحة المحلقة على ارتفاع منخفض، والطائرات من دون طيار والمروحيات والطائرات التكتيكية، والتي تحلق عمدا على ارتفاع منخفض في محاولة للاختفاء عن الرادارات.

وأضاف الناطق أن "فيتياز" عبارة عن منصة إطلاق صواريخ تتعاون مع رادار ثابت، يكشف الأوضاع الجوية من كل الاتجاهات، ومركز قيادة في شاحنة خاصة.

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وتتضمن منصة الإطلاق 12 صاروخا داخل حاويات أسطوانية الشكل.

وبمقدور بطارية واحدة من منظومة "فيتياز" أن تدمر في وقت واحد 12 هدفا باليستيا و16 طائرة ومروحية على مدى 60 كيلومترا، وعلى ارتفاع يتراوح بين 10 أمتار و30 كيلومترا.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن وحدات الدفاع الجوية الروسية، تبدأ عام 2019 بتسلم منظومات "فيتياز" للدفاع الجوي، إلى جانب "إس-400" و"بانتسير-إس".

المصدر: سلاح روسيا