منظومات الدفاع الجوي الروسية تتحول إلى أشباح

تكتسب منظومات الدفاع الجوي الروسية ميزة التخفي عن الرادارات المعادية، بفضل تزويدها بمحطة بصرية إلكترونية للكشف الدائري، لا تصدر إشارات لاسلكية.

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وقد اجتازت المحطة التي صنعها مكتب "توتش ماش-نودلمان" الروسي للتصاميم، كل الاختبارات اللازمة بنجاح، لتسلم إلى وحدات الدفاع الجوي عما قريب.

وقال مصممو المحطة إن تكامل منظومة "سوسنا" الروسية قصيرة المدى للدفاع الجوي مع النظام الجديد للتخفي عن الرادارات، سيحولها إلى منظومة شبحية تماما، تمتلك قدرة غير مسبوقة على البقاء في ميدان القتال.

وأوضح الخبراء أن نظام التخفي عن الرادارات يمكن نصبه في السفن والمدرعات وحتى في المنشآت المراد حمايتها.

المصدر: زاشيشات روسيا