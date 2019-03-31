علماء روس يبتكرون شرابا علاجيا من قنديل البحر!

أعلن المكتب الصحفي لجامعة الشرق الأقصى الفدرالية الروسية، أن علماء الجامعة ابتكروا مزيجا جافا لتحضير مشروب من قنديل البحر والحمضيات، له خصائص مضادة للأكسدة.

وجاء في بيان الجامعة، أن "المكون الرئيس لهذا المشروب هو قنديل البحر (روبلم) من المحيط الهادئ ومستخلص الليمون أو البرتقال. وعند إضافة الماء إلى هذا المزيج، يكتسب طعم عصير الفواكه، مع احتوائه على نسبة عالية من السكريات الأمينية والفيتامينات والفلافونويد والمواد المعدنية، وله خصائص مضادة للأكسدة".

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ويستخدم قنديل البحر "روبلم" Rhopilema esculentum Kishinouye في شرق آسيا لتحضير عدد من الأطباق، وموطنه سواحل الصين وكوريا واليابان، ويظهر في سواحل إقليم بريموريه الروسي عندما يكون الجو دافئا. وقد حصل العلماء من معالجة كيلوغرام واحد من هذا القنديل على 1.8 غرام من المسحوق الجاف فقط.

ويشير المبتكرون إلى أن هذا المسحوق يحتوي على نسبة عالية من السكريات الأمينية التي تنظم عملية تخثر الدم وتساعد في مقاومة الأمراض المعدية.

ويقول المبتكرون: "أثبتنا خلال الدراسة أن مزج مكونات حيوانية (مسحوق قنديل البحر) ونباتية (مستخلص الحمضيات) يضاعف فعاليتهما المضادة للأكسدة والجذور بمقدار عشر مرات، مقارنة باستخدامهما على انفراد".

المصدر: نوفوستي