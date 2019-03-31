 
مباشر

علماء روس يبتكرون شرابا علاجيا من قنديل البحر!

العلوم والتكنولوجيا

علماء روس يبتكرون شرابا علاجيا من قنديل البحر!
Globallookpress
قنديل البحر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lncs

أعلن المكتب الصحفي لجامعة الشرق الأقصى الفدرالية الروسية، أن علماء الجامعة ابتكروا مزيجا جافا لتحضير مشروب من قنديل البحر والحمضيات، له خصائص مضادة للأكسدة.

وجاء في بيان الجامعة، أن "المكون الرئيس لهذا المشروب هو قنديل البحر (روبلم) من المحيط الهادئ ومستخلص الليمون أو البرتقال. وعند إضافة الماء إلى هذا المزيج، يكتسب طعم عصير الفواكه، مع احتوائه على نسبة عالية من السكريات الأمينية والفيتامينات والفلافونويد والمواد المعدنية، وله خصائص مضادة للأكسدة".

إقرأ المزيد
جامعة الشرق الأقصى الفدرالية
روسيا.. ابتكار مادة فائقة المتانة لصناعة الطائرات

ويستخدم قنديل البحر "روبلم" Rhopilema esculentum Kishinouye في شرق آسيا لتحضير عدد من الأطباق، وموطنه سواحل الصين وكوريا واليابان، ويظهر في سواحل إقليم بريموريه الروسي عندما يكون الجو دافئا. وقد حصل العلماء من معالجة كيلوغرام واحد من هذا القنديل على 1.8 غرام من المسحوق الجاف فقط.

ويشير المبتكرون إلى أن هذا المسحوق يحتوي على نسبة عالية من السكريات الأمينية التي تنظم عملية تخثر الدم وتساعد في مقاومة الأمراض المعدية.

ويقول المبتكرون: "أثبتنا خلال الدراسة أن مزج مكونات حيوانية (مسحوق قنديل البحر) ونباتية (مستخلص الحمضيات) يضاعف فعاليتهما المضادة للأكسدة والجذور بمقدار عشر مرات، مقارنة باستخدامهما على انفراد".

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"تراخيص سرية".. هل تبحث السعودية عن الطريق النووي؟