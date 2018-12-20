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روسيا.. ابتكار مادة فائقة المتانة لصناعة الطائرات

العلوم والتكنولوجيا

روسيا.. ابتكار مادة فائقة المتانة لصناعة الطائرات
Sputnik
جامعة الشرق الأقصى الفدرالية
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ابتكر علماء جامعة الشرق الأقصى الفدرالية الروسية بالتعاون مع أكاديمية العلوم الروسية مادة خزفية جديدة فائقة المتانة، تتحمل درجة حرارة أعلى من 2600 درجة مئوية.

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وجاء في بيان الجامعة: "ثبت أن تدفق تيار هواء بوتيرة أعلى من سرعة الصوت باتجاه هذه المادة الجديدة لمدة 40 دقيقة لم يحطمها، وفقد النموذج 0.04% من وزنه فقط. وقد أكدت التجربة خصائص متانة مكوناتها العالية".

ووفقا للمبتكرين، فبالإمكان استخدام هذه المادة المتينة في قطاع الصناعات، بما فيها صنع مقدمات الطائرات والحواف الحادة لأجنحتها التي تتعرض لتقلبات كبيرة في درجات الحرارة، تصل إلى 2600 درجة مئوية.

المصدر: نوفوستي

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