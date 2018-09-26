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علماء روس يبتكرون خرسانة فائقة المتانة

العلوم والتكنولوجيا

علماء روس يبتكرون خرسانة فائقة المتانة
Sputnik Виталий Аньков
جامعة الشرق الأقصى الفدرالية الروسية
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أعلنت جامعة الشرق الأقصى الفدرالية الروسية في فلاديفوستوك، أن علماءها تمكنوا من ابتكار تركيبة خرسانة خاصة لمدارج المطارات، متانتها أعلى بنسبة 46% من الخرسانة المعروفة حاليا.

ووفقا لبيانات الجامعة، فإن التركيبة الجديدة تتميز بمتانة فائقة ومقاومة عالية للضغط والصدمات والمؤثرات الخارجية.

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وجاء في بيان الجامعة أن "التركيبة التي ابتكرها علماء الجامعة تتميز بمقاومة عالية للتآكل وتخدم فترة زمنية طويلة، وسوف تجعل مدارج المطارات أكثر جودة وأمنا. وقد حصل المبتكرون على براءة اختراع عن ابتكارهم. ويشير العلماء إلى أن للتركيبة الجديدة مزايا إضافية، فاستخدام كربونات البوتاسيوم يسمح باستخدام الخرسانة في ظروف درجات الحرارة تحت الصفر. كما أن الخرسانة الجديدة اقتصادية ولا تشكل أي خطورة على البيئة".

يذكر أن مدرسة علمية لتطوير مكونات الخلطات الخرسانية للمنشآت الخاصة، تم إنشاؤها في المركز العسكري التعليمي التابع للجامعة. وكانت أولى نتائج عمل المدرسة ابتكار مواد فائقة المتانة لتشييد مبان للأغراض الخاصة وخرسانة بألياف كمادة مقوية، وأنواع مختلفة من الخرسانة لاستخدامها في المنشآت المائية وعمليات البناء في القطب الشمالي.

المصدر: نوفوستي

 

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