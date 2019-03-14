 
مباشر

العلماء "يتقدمون خطوة" نحو عودة الماموث إلى الحياة

العلوم والتكنولوجيا

العلماء
Reuters
العلماء "يتقدمون بخطوة" نحو عودة الماموث إلى الحياة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lksj

بدأت خلايا من ماموث صوفي مات قبل 28 ألف عام في إظهار علامات النشاط البيولوجي بعد أن تم زرعها في الفئران.

ويوضح البحث المنشور في "Scientific Reports"، كيف أن الماموث الصوفي المحفوظ جيدا والمسمى "يوكا"، والذي عثر عليه في عام 2011 في التربة الصقيعية في سيبيريا، بدأ بإظهار بعض النشاطات.

وقال كي مياموتو، عضو الفريق الياباني الذي أجرى العمل، في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "هذا يشير إلى أنه على الرغم من السنوات الماضية، لا يزال نشاط الخلية ممكنا ويمكن إعادة إنشاء أجزاء من الحيوان".

إقرأ المزيد
الفيلة "فلافيا"
نفوق الفيلة "الأكثر حزنا في العالم" بعد 43 سنة من العزلة!

وأضاف مياموتو: "حتى الآن، ركزت العديد من الدراسات على تحليل الحمض النووي الأحفوري وليس ما إذا كان ما يزال يعمل".

وبينما شوهدت بعض الأدلة على العمليات البيولوجية، فإن الأضرار التي لحقت بعناصر الخلايا تمنع إعادة الحيوان العملاق إلى الحياة.

وهذا يعني أنه من غير المرجح أن نرى أي نوع من "إحياء الحيوان على غرار الحديقة الجوراسية"، كما يأمل الكثيرون، وفقا لمياموتو.

وأكد مياموتو قائلا: "تعلمنا أن الأضرار التي لحقت بالخلايا كانت عميقة جدا، لم نر حتى الانقسامات الخلوية. يجب أن أقول إننا بعيدون كل البعد عن إعادة إنتاج الماموث".

وانقرض الماموث الصوفي منذ أكثر من 4 آلاف عام، حيث يعتقد بعض العلماء أن هذا الحيوان انقرض بسبب المناخ المتغير والصيادين البشر.

واستخرج العلماء النخاع العظمي والأنسجة العضلية من بقايا الماموث "يوكا"، والتي جمدت في التربة الصقيعية السيبيرية لمدة 28000 عام.

وحقن العلماء هذه الأنسجة في خلايا بويضة فأرة، ولاحظوا نشاطا بيولوجيا تمثل في تشكيل الهياكل التي تظهر قبل بدء انقسام الخلايا مباشرة، ووجد الفريق أيضا علامات محتملة لإصلاح الحمض النووي التالف.

 المصدر: ذي صن

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اعتقال وتعذيب وسخرية.. جنود إسرائيليون يتعاملون بوحشية مع فلسطيني وابنه