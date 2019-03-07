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نفوق الفيلة "الأكثر حزنا في العالم" بعد 43 سنة من العزلة!

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نفوق الفيلة
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الفيلة "فلافيا"
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نفقت في حديقة حيوان مدينة قرطبة الإسبانية الفيلة الهندية الشهيرة، التي أطلق عليها اسم "فلافيا" عن عمر 47 عاما.

وذكرت صحيفة "The Local"، أن صحة "فلافيا" تدهورت في الأشهر الـ 6 الأخيرة بشكل ملحوظ، وبدأت تفقد الوزن وتعاني من الاكتئاب. وسقطت الفيلة في 1 من مارس الجاري ولم تستطع الوقوف على أطرافها، لذلك قرر خبراء الحديقة إنهاء حياتها.

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وتم الإمساك بالفيلة عندما كانت تبلغ من العمر 3 أو 4 سنوات، وأمضت بقية حياتها في حديقة الحيوان (أكثر من 40 عاما). وعاشت "فلافيا" في قفص لوحدها ولم تختلط مع أبناء جلدتها ولو لمرة في حياتها.

وأطلق عليها النشطاء المدافعون عن حقوق الإنسان لقب "الفيلة الأكثر حزنا في العالم".

وطالب حزب باكما اليساري في إسبانيا (أول حزب سياسي يكرس نفسه لقضية حقوق الحيوانات)، بنقل "فلافيا" إلى إحدى حدائق السفاري الأوروبية التي تحتوي على الفيلة، لكن المطلب لم يتحقق بسبب نفوق "فلافيا".

المصدر: لينتا. رو

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