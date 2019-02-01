وللحيوانات حزنها.. فيلة تندب وليدها! (فيديو)

تعاطف كل من شاهد فيديو "مأساة فيلة" من رواد الإنترنت، مع فيلة أمضت أياما مديدة في انتظار عودة وليدها الذي نفق.

وذكرت صحيفة ميرور، أن الفيديو يصور فيلة "ثكلى" في جنوب الهند، فُجعت بوليدها البالغ من العمر عاما واحدا وأمضت فترة طويلة في البحث عنه.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الفيل الصغير كان برفقة قطيع من فيلة توجهت إلى سد مائي لشرب الماء، وعندما تسلقت تلة في طريها، انزلق الفيل الصغير ووقع في هاوية ونفق.

وحاولت الفيلة الأم جاهدة، وفقا لعمال الغابة، رفع جسد صغيرها دون جدوى. وبعد بضع ساعات من المحاولات اتجهت الفيلة الأم إلى الغابة لطلب المساعدة.

واستغل عمال الغابة غياب الفيلة الأم وتمكنوا من نقل الفيل على متن رافعة ودفنوه، دون خوف من "احتجاجات الأم".

واستمرت الفيلة بالقدوم يوميا إلى مكان الحادث، حيث تقضي ساعات في البحث عن وليدها.

المصدر: ميرور