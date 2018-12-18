نفوق فيل بعد تنفيذه لعملية سرقة! (فيديو)

شهدت حديقة ناغاروهولي الوطنية في ولاية كارناتاكا في جنوب غرب الهند حادثا غريبا، أدى إلى نفوق فيل "سرق طعاما" من مزرعة مجاورة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الفيل الهندي البالغ من العمر 42 عاما، تسلق إلى حقل مزارع بالقرب من المحمية التي يعيش فيها وأكل من ثماره.

لكنه علق أثناء محاولة تسلق سور المحمية عندما رجع من المزرعة المجاورة.

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وأوضح نارايام سوامي، مدير المحمية الطبيعية، أن الحجاب الحاجز للفيل انكمش أثناء تعلق الحيوان على السياج، ما أدى إلى توقف تدفق الأوكسيجين إلى أعضائه الداخلية وتسبب في نفوقه.

وكانت السلطات المحلية قد تعرضت لانتقادات واسعة من المدافعين عن حقوق الحيوان، بعد أن بنت هذا السياج بطول 32 كيلومترا لحماية الحقول من دخول الفيلة.

وأشار موظف الغابات السابق، كانتاراجو، إلى أن السور حمى المحاصيل الزراعية للحقول المجاورة للمحمية، لكنه اقترح زيادة ارتفاعه لمنع بعض الحيوانات المغامرة من تسلقه والتسبب بمشاكل في الحقول المجاورة، أو التسبب بأذى لنفسها كما حصل اليوم.

When we block #elephant passages, THIS happens. so heartbroken. The fencing around #Nagarahole#tiger reserve #Karnataka has killed this elephant, even as f government & even some scientists claim does no harm. My Supreme court PIL is opposing such fencing around #forestspic.twitter.com/x6waHbmqwT — prerna singh bindra (@prernabindra) December 15, 2018

المصدر: ديلي ميل