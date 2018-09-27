فيل يقتل سائحة أثناء التقاطها صورة له!

لقيت سائحة ألمانية حتفها بعد أن هاجمها فيل حاولت التقاط صورة له في محمية شهيرة في زيمبابوي.

وقال مسؤولو الحياة البرية، إن السائحة البالغة من العمر 49 عاما، تعرضت لهجوم عنيف من قبل فيل ضخم في محمية "Mana Pool"، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ولسوء الحظ، توفيت المرأة في وقت لاحق جراء تعرضها لإصابات بالغة.

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وقال تيناشي فاراو، المتحدث باسم إدارة الحدائق والحياة البرية في زيمبابوي، إن المرأة كانت ضمن سياح واجهوا قطيعا من الأفيال لدى دخولهم الحديقة.

واستطرد موضحا أنها ترجلت من السيارة للحصول على نظرة ثاقبة قريبة من الفيل، وعند محاولتها التقاط الصور هاجمها أحد الفيلة. ويظل من غير الواضح ما أثار غضب الحيوانات إلى هذا الحد.

وقال فاراو إنه يتم تحذير الزوار دائما بشأن الحفاظ على مسافة آمنة من الحيوانات البرية، عند زيارة المحمية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2017، هاجم فيل مدرّب مرشدا سياحيا في شلالات فيكتوريا، وهو منتجع سياحي غرب البلاد. وأُطلق النار على الفيل، Mbanje، من قبل الحراس بعد الهجوم.

المصدر: إنديبندنت