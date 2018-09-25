نمر يصاب بنوبة صرع أثناء عرض السيرك في روسيا! (فيديو)

تعرض نمر "احترافي" لنوبة صرع في سيرك روسي، يوم الأحد 23 سبتمبر، بعد أن قفز عبر الأطواق المشتعلة بإشراف مدرب الحيوانات الشهير، أرتور باغداساروف.

وأثناء عرض السيرك في مدينة ماغنيتوغورسك، بالقرب من الحدود الكازاخستانية، وضع باغداساروف ومساعدته مجموعة من النمور حول حلبة العرض، حيث تقوم الحيوانات بالقفز عبر الأطواق أمام الجمهور الغفير. وأثناء انتظار دوره، بدأ أحد النمور بالتشنج وتجمد في مكانه دون حراك.

وحاول المدرب المحترف تحريك النمر بعصا كانت بيده، وعندما لم يفلح الأمر، رش النمر بالماء إلى أن استيقظ وخرج من مسرح العرض.

وفي حديثه مع وسائل الإعلام الروسية، قال باغداساروف إنه لم يكن من الممكن تحديد ما حدث بالضبط للنمر، لكنه أوضح أن النمر استعاد وعيه بعد ذلك، وبدأ بالشرب وتناول الطعام بشكل طبيعي بعد العرض.

ووسط اتهامات بالقسوة على الحيوانات، أوضح باغداساروف أن أولى أولوياته كانت سحب النمر بعيدا عن القفص دون تعريضه للأذى، كما أن رشه بالماء كان ضروريا لإنعاشه، وفقا لـ MK.ru.

المصدر: RT